شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجزائرية تأجل استئناف الرحلات الجوية إلى 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إرجاء تاريخ استئناف الرحلات الجوية إلى غاية الرابع من شهر مايو القادم، وكانت مديرية الصيانة التابعة للشركة، قد تلقت تعليمات بتمديد عطل القاعدة العمالية التابعة لها إلى غاية 4 مايو المقبل، بعدما كان من المرتقب استئناف العمل يوم التاسع عشر من شهر ابريل الجاري.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار" الإخبارية، فإن مديرية الصيانة أبلغت رسميا عمالها المتواجدين فى عطلة بقرار التمديد تفاديا لحدوث أى اضطرابات كون تاريخ انتهائها يتزامن وأيام نهاية الأسبوع.

هذا، وارتفع حجم خسائر القاعدة بنسبة وصلت إلى ثلاثين من المائة عن صيانة كل طائرة مركونة منذ تاريخ الثانى والعشرين من شهر مارس الماضى.

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و من جهته، أفاد وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، أن وباء كورونا بالجزائر يعرف استقرارا وتحكما فى الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة، وفى حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاد طبى خاص بالوقاية من فيروس كورونا، والتى وعد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار" الجزائرية، أشار وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني.