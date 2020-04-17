شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتى يؤمن سواحله ومياهه الإقليمية بالتزامن مع مكافحة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الكويتى، عن قيام "مجموعة الواجب" التابعة للقوة البحرية بدعم وإسناد جهود الدولة فى مكافحتها لانتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وذلك من خلال تأمين وحماية المياه الإقليمية ومنع الاقتراب من سواحل البلاد بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل.

على جانب آخر، كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، عن حقيقة ما يتم تداوله من أخبار من قبل بعض الحسابات فى برامج التواصل الاجتماعى، عن قيام القوة الجوية بإجلاء بعض المواطنين من العاصمة الإيطالية روما ربما اعتراه بعض اللبس.

ووفقا لحساب الجيش الكويتى على تويتر، فإن الطائرة التابعة للقوة الجوية رحلة رقم KAF 3222 بتاريخ 27 مارس قد قامت بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من العاصمة الإيطالية بالإضافة إلى عدد من المواطنين وذلك حسب خطة الإجلاء المعتمدة فى الفترة الماضية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وقبل اعتماد خطة الإجلاء الحالية.

Advertisements

وتؤكد رئاسة الأركان بأن أبوابها مفتوحة دائماً لمختلف وسائل الإعلام للتواصل أو الاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح، وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة.





من ناحية أخرى، أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة، تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة إلى 1658 حالة، مع تسجيل حالتى وفاة جديدتين الأولى لمواطن كويتى والأخرى لمقيم إيرانى.





وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ قال السند - فى بيان صحفى - إن الحالات هى ثلاث مرتبطة بالسفر، بواقع حالة واحدة لمواطن كويتى مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن كويتى مرتبطة بالسفر لايران، من الحالات القادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوى الأخيرة؛ حيث كانتا تحت الحجر الصحى المؤسسي، بالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة لمواطن كويتى مرتبطة بالسفر الى السعودية.





وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض، بلغ عددها 126 حالة، منها أربع حالات لمواطنين كويتيين، و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و20 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و14 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية السيرلانكية، وحالتان لمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وحالة واحدة من الجنسية السعودية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الأمريكية.