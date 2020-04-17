شكرا لقرائتكم خبر عن الأركان الكويتية: أجلينا عددًا من العسكريين وذويهم من روما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، عن قيامها بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من العاصمة الإيطالية روما، وذلك فى إطار خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وجاء ذلك فى بيان أصدرته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، ردًا على ما يتم تداوله من أخبار على بعض الحسابات فى مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام القوة الجوية بإجلاء بعض الكويتيين من العاصمة الإيطالية روما، مشيرًا إلى أن الأمر قد اعتراه بعض اللبس.

وأوضحت أن الطائرة التابعة للقوة الجوية الكويتية رحلة رقم KAF 3222، قامت فى 27 مارس الماضي، بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من روما، بالإضافة إلى عدد من المواطنين؛ وذلك حسب خطة الإجلاء المعتمدة فى الفترة الماضية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وقبل اعتماد خطة الإجلاء الحالية، التى ستبدأ رسميًا الأحد المقبل.

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وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، أن أبوابها مفتوحة دائمًا لمختلف وسائل الإعلام، للتواصل أو الاستفسار عن أى معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح، وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة.