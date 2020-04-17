شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: عمليات نقل المعدات الطبية من الصين ستتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت اليوم الجمعة، بمطار هوارى بومدين الدولى، طائرتى النقل العسكريتين من نوع IL-76 التابعة للقوات الجوية الجزائرية، واللتان قامتا بنقل الشحنة الثالثة من المعدات الطبية التى تم اقتناؤها من الصين، بحمولة 36 طن.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار" الجزائرية الإخبارية، أشار بيان وزارة الدفاع الوطنى الجزائرى، ان عمليات نقل المعدات الطبية على متن طائرات النقل العسكرية ستتواصل، وهذا ما يدل على الجاهزية الدائمة والمستمرة لوحدات الجيش فى تأدية هاته المهام النبيلة، إضافة إلى المهام العملياتية الأخرى.

و من جهته، كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، جمال لطفى بن بأحمد، اليوم الجمعة، أن الشحنة الطبية القادمة من الصين، تشمل 5 ملايين و700 ألف من الكمامات.

وفى حديثه، عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر، أفاد بن بأحمد، أن الشحنة الطبية تحتوى أيضا على 200 ألف كمامة من نوع أف أف بى 2 (FFP2)” الموجهة للأطباء.

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كما تحتوى على أكثر من 85 ألف جهاز تشخيص وباء كورونا، مبرزا أن هذه المعدات ستساعد كثيرا فى مواجهة وباء فيروس كورونا.

و في السياق ذاته، أفاد وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، أن وباء كورونا بالجزائر، يعرف استقرارا وتحكما فى الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة.

وفى حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاد طبى خاص بالوقاية من فيروس كورونا، والتى وعد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.