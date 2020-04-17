شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: وباء كورونا فى الجزائر متحكم فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، أن وباء كورونا بالجزائر يعرف استقرارا وتحكما فى الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة، وفى حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاد طبى خاص بالوقاية من فيروس كورونا، والتى وعد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار" الجزائرية، أشار وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني.

وأكد بن بوزيد، أن مخزون الجزائر من وسائل الحماية من هذا الوباء “مضمون”، مشيرا أن الدولة حريصة على صحة مواطنيها وجندت لهذا الغرض كافة إمكانياتها البشرية والمادية للقضاء على هذا الوباء.

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كما أشاد وزير الصحة بهذه المناسبة، بالدور الذى يقوم به الجيش الوطنى الشعبى ضمن المجهود الوطنى لمحاربة هذا الوباء.

وأشار بن بوزيد، ان هناك عدة رحلات اخرى لنقل مثل هذه المستلزمات قريبا.