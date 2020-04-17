شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 762إصابة جديدة و59 تعافوا و4 وفيات بسبب فيروس كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، ارتفارع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى المملكة العربية السعودية إلى 7142 حالة.

وقال محمد العبد العالى، خلال المؤتمر الصحفى اليومى للصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا: فرق طبية متخصصة تزور المناطق عالية الكثافة السكانية للكشف على المواطنين لتجنب انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.

وأشارالمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إلى تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 74 حالة حرجة و59 تعافوا و4 وفيات.

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وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليونى اصابة بالفيروس التاجى، ووصل عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 134 ألف حالة، وتم الإعلان عن شفاء أكثر من نصف مليون شخص من هذا الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى كافة دول العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر حركة المواطنين، والإغلاق الكامل وغيرها للسيطرة على تفشى هذا الوباء.