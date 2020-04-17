شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على مسؤول بتنظيم "داعش" فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن العراقي في محافظة نينوي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد مسؤولي تجنيد عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية بالمحافظة.

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وبحسب وكالة "أ ش أ"، ذكر الجهاز - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوي تمكنت من إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات (داعش) الإرهابية المسؤولة عن تجنيد الأفراد ومشاركة في إعدام وقتل المواطنين، فضلاً عن تنفيذ هجمات على القوات الأمنية خلال سيطرتهم على المحافظة".

وأضاف البيان "أن ذلك جرى بناء على معلومات استخبارية أفضت إلى اعتقاله وفق أوامر قضائية".