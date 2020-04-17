شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 668 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ ذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1070 فحصًا في عموم لبنان.