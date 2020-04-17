شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالى المصابين إلى 49 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد. وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ ذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالى المصابين إلى 49 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.