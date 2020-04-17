الجيش السوداني يعلن استمرار إغلاق محيط منطقة القيادة العامة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الخميس، استمرار إغلاق محيط منطقة القيادة العامة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت القوات المسلحة في بيان، إن «بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها».

وأضافت: «إنه وبناء على هذا الموقف تعلن القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها وسوف تتخذ القيادة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بمافيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها إعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 أبريل 2020 إلى حين إشعار آخر».

وأهابت القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الأمن والاستقرار.