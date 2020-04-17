ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" في 4 دول خليجية

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت 4 دول خليجية، الجمعة، ارتفاعا ملحوظاً في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 4 وفيات بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 78.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت 762 إصابة رفعت الإجمالي إلى 7142، و59 حالة شفاء ليبلغ عدد المتعافين 1049".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة لمواطن كويتي ومقيم إيراني، ما يرفع الحصيلة إلى 5.

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وذكرت الوزارة في بيان، "تم تسجيل 134 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 1658، وحالات الشفاء بلغت 258، بعد تسجيل 33 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية "تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بـ 560 حالة، رفعت الإجمالي إلى 4663، و49 حالة شفاء، رفعت الإجمالي إلى 464، بينما استقرا الوفيات عند 7".

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة، "تسجيل 40 إصابة، نصفهم قادمون من إيران ليصل الإجمالي إلى 1740، و725 حالة شفاء".

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و206 آلاف، توفي منهم أكثر من 148 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.





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