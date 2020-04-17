بجهود تركية.. سائقون عالقون بالحدود العراقية في طريقهم للبنان

بيروت / ريا شرتوني/ الخليج 365

أكّد السفير اللبناني لدى أنقرة غسان أحمد المعلم، الجمعة، أن سائقي بلاده العالقين عند معبر الخابور على الحدود التركية ـ العراقية، في طريقهم للبنان.

وسيستقل السائقون عبارة بحرية من مرفأ "تاشوجو" بولاية مرسين التركية (جنوب)، تنطلق بهم إلى مرفأ طرابلس في لبنان مساء اليوم، ويتوقع وصولهم، السبت، حسب تصريحات المعلم للوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

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وأضاف أن "الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أسهم في معالجة قضية السائقين العالقين".

وبقي 37 سائقًا لبنانيًا لشاحنات النقل البري عالقين، على الحدود التركية ـ العراقية، منذ أكثر من 41 يومًا، بسبب إجراءات كورونا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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