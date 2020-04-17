تركيا تحيّد 18 إرهابيا إثر غارة جوية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 18 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" بغارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة ، في بيان على تويتر، الجمعة، إن آليات الكشف والمراقبة حددت مواقع الإرهابيين في منطقة جبال قنديل شمال العراق.

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وأضافت أن المقاتلات التركية شنّت غارة جوية على الهدف، وحيّدت 18 إرهابيا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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