تركيا تؤكد دعم تونس لتجاوز تداعيات "كورونا"

تونس/ يسرى ونّاس/الخليج 365

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، استعداد بلاده لمواصلة توطيد علاقات التعاون مع تونس في مختلف المجالات ودعم مساعيها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا صحيا واقتصاديا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عقب مكالمة هاتفية أجراها تشاووش أوغلو مع نظيره التونسي نور الدّين الري، الخميس.

وناقش الوزيران مجمل العلاقات التي تجمع أنقرة وتونس، وسبل تطويرها، لا سيما في مجال مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، بحسب البيان.

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وأكد الوزير التركي استعداد تركيا للتعاون مع تونس من أجل تسهيل إجلاء عدد من التونسيين العالقين في تركيا وخاصة المتواجدين في بعض المناطق البعيدة.

من جهته ثمّن وزير الخارجية التونسي المستوى الذي بلغته علاقات التعاون التونسية - التركية واستعداد "هذا البلد الشقيق" لدعم تونس على تجاوز الصعوبات التنموية والاقتصادية التي تعترضها.

وحتى ظهر الجمعة، سجلت تونس 822 إصابة بكورونا بينها 37 وفاة، بينما سجلت قطر 4103 إصابات منها 7 وفيات.

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