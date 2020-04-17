مقتل مدني وإصابة 11 بقصف لـ"حفتر" على جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، مقتل مدني وإصابة 11 آخرين، إثر قصف لمليشيات حفتر على منطقة الكريمية جنوبي طرابلس.

وقال أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة للأناضول إن مواطنا ليبياً قتل وأصيب 11 آخرين إثر قصف مليشيات حفتر على منطقة الكريمية جنوبي طرابلس.

وأضاف الهاشمي أن أحد الجرحى أصيب بشلل نتيجة إصابته بشظايا في العمود الفقري .

وأوضح أن هناك أضرار كبيرة لحقت بمنازل المدنيين وكذلك شب حريق في مخازن الأغذية بتلك المنطقة نتيجة القصف.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن مليشيات حفتر استهدفت مجددا مناطق مدنية في العاصمة طرابلس بـ"صواريخ غراد".

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جاء ذلك حسب بيان لقوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته الرسمية، بـ"فيسبوك".

وقال البيان: "مليشيات حفتر أطلقت صواريخ غراد على منازل المواطنين بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس ".

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

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