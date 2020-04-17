تركيا.. مبيعات العقارات للأجانب ترتفع 14 بالمئة منذ مطلع 2020

أنقرة/ الخليج 365

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2019.

وبحسب معلومات استقاها مراسل الخليج 365 من هيئة الإحصاء التركية، فقد اشترى الأجانب 9 آلاف و618 شقة سكنية، خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019.

وأظهرت نفس المعطيات، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 14 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و948 شقة، خلال نفس الفترة من 2020.

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وفضّل الأجانب إسطنبول في شراء الشقق، حيث اشتروا فيها، 5 آلاف و375 شقة، تلتها أنطاليا بألفين و151، وأنقرة بـ665، وبورصة بـ371، ويالوافا بـ339.

واحتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراءً للشقق السكنية في تركيا بين يناير ومارس 2020، بشرائهم 1864 شقة.

وجاء العراقيون في المرتبة الثانية بـ1856 شقة، والروس ثالثا بـ763، والأفغان رابعا بـ644، واليمنيين خامسا بـ386.



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