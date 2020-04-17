طرابلس ترصد طائرتين عسكريتين للإمارات في قاعدة تتبع حفتر

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، رصد طائرتي شحن عسكريتين تتبعان الإمارات في قاعدة تسيطر عليها مليشيات خليفة حفتر شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان أن "طائرة شحن عسكرية يوشن UP-I7654 أقلعت من قاعدة عصب الجوية الإماراتية في إريتريا وصلت إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب مدينة المرج (شرق ليبيا)".

وأضاف أنه كذلك تم رصد طائرة شحن عسكرية يوشن ثانية تحمل رقم تسجيل UP-I7652، وهي تغادر قاعدة الخادم الجوية متجهة إلى الإمارات.

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وسبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعدا، على خلفية استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية "عاصفة السلام" لردعه.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وحتى الجمعة، سجلت ليبيا 49 إصابة بكورونا تعافى منها 11، وحالة وفاة واحدة.

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