سوريا.. فصائل موالية لتركيا تواصل التنقيب عن آثار عفرين

وفي سياق ذلك، علم المرصد أن مسلحين من فصيل السلطان سليمان شاه "العمشات" بدؤوا بعمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل أرندة الأثري الواقع في ناحية "الشيخ حديد" في ريف عفرين الغربي.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن التل يتعرض بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثا عن الآثار من قبل عناصر فصيل السلطان سليمان شاه الموالي لتركيا، الأمر الذي أدى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة.
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وكان المرصد قد نشر في 6 أبريل، أن جرافات تابعة للفصائل الموالية لتركيا بدأت قبل نحو أسبوع بحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية عرابو عرب أوشاغي، التابعة لناحية معبطلي في ريف مدينة عفرين.
ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن عناصر الفصائل قاموا بقطع معظمها، إضافة إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاما.
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