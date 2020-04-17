دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا حاوي تطلق عدسات جديدة للاحتفال برمضان ومكافحة حاوي تطلق عدسات جديدة للاحتفال برمضان ومكافحة كورونا

أطلقت شركة حاوي والتي تمتلك موقع ليالينا مجموعة جديدة من العدسات المخصصة لتطبيق سناب تشات (Snapchat)، والتي تأتي لتواكب الأحداث الجارية التي يعيشها العالم في ظل أزمة كورونا، وكذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

عدسة كورونا

حيث جاءت العدسة الأولى الخاصة بكورونا لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس الخطير، كما نصت إجراءات الوقاية التي أكدت عليها منظمة الصحة العالمية.

ويمكنك استخدام هذه العدسة لتشجيع عائلتك وأصدقائك على عدم مغادرة منازلهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك تجربة العدسة الجديدة من هنا.

© layalina حاوي تطلق عدسات جديدة للاحتفال برمضان ومكافحة كورونا

عدسة رمضان

أما العدسة الثانية والخاصة بشهر رمضان، فقد جاءت ليعيش معها المستخدم الأجواء الرمضانية المميزة، والتي تتضمن سماع أغنية شهيرة يحبها الجميع مرتبطة بالشهر الكريم.

ويمكنك استخدام هذه العدسة لتهنئة أصدقائك وعائلتك بقدوم شهر رمضان الكريم، وتتمنى لهم الصحة والسلامة.

يمكنك تجربة العدسة الجديدة من هنا.

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© layalina حاوي تطلق عدسات جديدة للاحتفال برمضان ومكافحة كورونا

كيف تستخدم العدسات الجديدة؟يجب أن يحمل هاتفك آخر إصدار من تطبيق سناب شات (يمكنك التأكد من هذا من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بجهازك). يُفضل أن يكون على هاتفك آخر إصدار من نظام التشغيل الذي تعمل عليه (يمكنك التأكد من هذا من خلال الإعدادات على جهازك). تأكد من أنك موجود في مكان جيد الإضاءة حتى تعمل معك العدسات بأفضل شكل ممكن. بعد أن تقوم بفتح أي من روابط العدسات الجديدة على تطبيق سناب شات، اضغط على زر Unlock for 1 hour، لتظهر لك إمكانيات العدسة الجديدة. ابدأ في تصوير صور أو مقاطع فيديو باستخدام العدسة الجديدة، وشاركها مع أصدقائك ومتابعيك على سناب شات. يمكنك أن تستخدم الكاميرا الأمامية أو الخلفية لاستخدام العدسات الجديدة، لذا احرص على تجربة كلا منهما لترى النتائج الرائعة.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هناالمزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا