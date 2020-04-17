شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل التطوعي» يعلن عن حاجته لمتطوعين لتعقيم مرافق أحياء الرياض.. الشروط والمهام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الحساب الرسمي للعمل التطوعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع “تويتر” عن حاجته لمتطوعين يتم توزيعهم على أحياء الرياض من أجل القيام بمهمة تعقيم مرافقها بواسطة أجهزة رش يتم توزيعها على المتطوعين من أجل تطهير أجهزة الصراف الآلي والحدائق ومعالم المدينة.
وأوضح “العمل التطوعي” أنه لا يشترط الحصول على مؤهل علمي ولا إجراء مقابلة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، مشيراً إلى أنه من أهداف العمل التطوعي بناء علاقات عامة وتوثيق الساعات التطوعية ، والحصول على شهادة تطوع واستثمار الوقت والقدرات .
وتابع أن المهارات المطلوبة قدرة بدنية تتحمل ضغوطات العمل ، موضحاً أن عملية التعقيم ستبدأ من الفترة من 16 وحتى 19 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل التطوعي» يعلن عن حاجته لمتطوعين لتعقيم مرافق أحياء الرياض.. الشروط والمهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.