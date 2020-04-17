النفط يواصل مسار الهبوط والخام الأمريكي يقترب من 18 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب مبكرة؛ إذ طغى أسوأ انكماش اقتصادي للصين على الإطلاق على أنباء بشأن خطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحريك الاقتصاد الأمريكي مجدداً.

وانخفض خام برنت عشر سنتات أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 27.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بينما هوى الخام الأمريكي للتسليم في مايو/ أيار 1.54 دولار أو 7.8 في المئة إلى 18.33 دولار. وانخفض عقد تسليم يونيو/ حزيران الأكثر نشاطاً ثلاث سنتات أو 0.1 في المئة إلى 25.50 دولار.

في غضون ذلك، تسلط الضوء على تراجع اقتصاد الصين بفعل بيانات أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أول انخفاض فصلي منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية في 1992.

3 مراحل لإنهاء العزل

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ونُشرت البيانات بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية من ثلاث مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة.

وارتفع برنت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، وتلقى الدعم أيضاً من تقرير أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار ريمديسيفير التجريبي لشركة جيلياد ساينسيز الأمريكية على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار أسعار الخام الأمريكي قرب أدنى مستوى في 18 عاماً.

وهوى معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين لأدنى مستوى في 15 شهراً مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي مع بدء البلاد في تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يومياً بعد انهيار اتفاق سابق بشأن الإمدادات.

خطوات عند الضرورة

ويوم أمس، أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مكالمة هاتفية وقالا في بيان مشترك إنهما مستعدان لأخذ إجراءات مع أعضاء أوبك بلس الآخرين بشأن سوق النفط إذا اقتضت الضرورة. وأضافا أن كلاً من روسيا والسعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

اتفقت أوبك ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار المجموعة الشهيرة باسم أوبك بلس، على تقليص إنتاجهم النفطي 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.