نجم ليدز السابق يخسر معركته مع فيروس «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن وفاة نجمه السابق نورمان هانتر عن 76 عاماً؛ نتيجة إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وكشف ليدز الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً)، في بيان على موقعه الرسمي أن «نورمان نُقِلَ الى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بـ«كوفيد-19»، وعلى الرغم من استمراره في القتال والجهد الكبير الذي بذله فريق الخدمة الصحية الوطنية، فإن هانتر خسر معركته في وقت سابق من صباح اليوم».

واشتهر هانتر بتدخلاته القوية كقلب دفاع، وهو خاض أكثر من 700 مباراة مع ليدز خلال أنجح حقبة للأخير في أواخر الستينات وحتى منتصف السبعينات تحت قيادة المدرب دون ريفي؛ حيث توج معه بلقب دوري الدرجة الأولى سابقاً مرتين، وبكأس إنجلترا مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1975 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1973.

وكان هانتر ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا حين توج بلقبه العالمي الوحيد عام 1966 على أرضه، كما نال مع «الأسود الثلاثة» المركز الثالث في كأس أوروبا 1968، وخاض بالمجمل 28 مباراة مع المنتخب الوطني.