ترايثلون الإمارات يطلق تحدياً مثيراً لمختلف الفئات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل «جمعية الإمارات للترايثلون» مبادراتها الرياضية المجتمعية؛ لدعم الرياضيين خلال فترة توقف النشاط؛ بعد تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث ينطلق، صباح يوم غد السبت، سباق التحدي الذي يضم لاعبي ترايثلون من عدة دول عربية ومن بينهم لاعبون من أصحاب الهمم من أربع دول عربية، ويقام الحدث بالتعاون مع مبادرة رجل الأعمال الإماراتي جمال الشعفار المعروفة باسم (#تحدي_جمال_الشعفار).

ووضعت اللجنة المنظمة للتحدي اللمسات الأخيرة على آلية مشاركة اللاعبين واحتساب نتائج السباق عن بُعد، وتشتمل منافسات البطولة على مجموعتين؛ حيث خصصت المجموعة الأولى للدراجات اليدوية، والمجموعة الثانية للكراسي المتحركة، فيما سيشارك بعض لاعبي المنتخب إلى جانب محبي رياضة الترايثلون في تمارين الدراجات في وقت واحد.

وأوضح خالد عبد الكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة ترايثلون الإمارات، أن الجمعية حرصت على مواصلة نشاطها سواء بابتكار أساليب جديدة للتدريب، أو مواصلة بطولاتها، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً، وأكد أن التحدي كبير، لكن تم الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة ووفقاً لتوجهات الدولة وإرشاداتها للاحتراز من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد -19).

وأثنى جمال الشعفار على «جمعية الإمارات للترايثلون»؛ لجهودها الملموسة في نشر رياضة الترايثلون بشكل خاص، وتشجيع الرياضيين، من خلال اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف وتنفيذ مبادرات لها خصوصية لتوائم خصوصية الأوضاع التي نعيشها.

ويعد الشعفار من أبرز الشخصيات الداعمة بقوة للرياضيين وللحركة الرياضية في الدولة، وقد تعرف إلى رياضة الترايثلون من خلال تواجده في بطولة الرجل الحديدي في دبي 2020 وانبهر بالتنظيم والإيجابية والحماس الذي أبداه لاعبو الترايثلون ومشجعوهم، ليخرج ويؤكد أن الحدث كان يعد «عُرساً رياضياً كبيراً».