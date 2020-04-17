«الإسلامية» تقدم 14 مليون درهم لصندوق الإمارات وطن الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبلغاً قدره 14 مليون درهم إلى «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» مساهمة منها في دعم الجهود التي يبذلها الصندوق للمساهمة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ودرء أخطاره وتداعياته الصحية والاقتصادية عن المجتمع؛ وتعزيزاً للجهود الوطنية المخلصة.

وبيَّنت الهيئة أنَّ مبلغ الـ «14 مليون درهم» يتكون من 9 ملايين درهم تمَّ تقديمها من ريع الوقف وفقاً لشروط ووصية الواقفين، إضافة إلى وضع بناية «وقف الإحسان» والتي يبلغ دخلها السنوي 5 ملايين درهم لتكون تحت تصرف «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» إلى حين انتهاء الأزمة، مشيرة إلى أنَّ هذا التبرع يظهر أهمية الوقف ودوره الفاعل في كل الظروف والأوقات.

وأكدت الهيئة استعدادها للتفاعل والتناغم مع مثل هذه المبادرات الإنسانية النابعة من جوهر ديننا الإسلامي الحنيف الذي يؤكد التكافل والتعاون، والمتوافقة مع عاداتنا وتقاليدنا الإماراتية المتأصلة في البذل والعطاء والتسابق نحو أعمال البر والخير في السراء والضراء، ليبقى اسم إمارات الخير منقوشاً بحروف من ذهب في سجل التاريخ الإنساني، داعية الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وأن يخلف على الواقفين ما أنفقوا أضعافاً مضاعفة، وأن يجزيهم على إحسانهم خيراً.