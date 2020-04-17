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شرطة الشارقة توفر أقنعة لحماية عناصرها من العدوى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زوَّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، منتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد بأقنعة وقائية تتفق والمواصفات الفنية والمهنية، التي تعزز حماية عناصر الدوريات والفرق الميدانية، وأطقم الإسعاف، والإنقاذ، وغيرهم ممن يؤدون مهامهم في أوضاع حرجة أو يتعاملون مباشرة مع المصابين بالأمراض المعدية، خاصة في ظل الجائحة الوبائية «كوفيدـ 19».
وأوضحت شرطة الشارقة: إن الأقنعة تغطي منطقة الوجه وتحول دون تعرضها للرذاذ، أو الفيروسات المتطايرة في الهواء بمواصفات خاصة تضمن بدرجة عالية عدم انتقال العدوى لمستخدميها من مخالطيهم من المصابين، ويتميز القناع بخفة وزنه وسهولة وسرعة استخدامه مع إمكانية تنظيفه وإعادة استخدامه لعدة مرات طوال اليوم حال تعرضه للتلوث.
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حرصها على اتخاذ كافة التدابير، التي توفر الحماية لمنتسبيها العاملين في خطوط الدفاع الأولى، وخاصة الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم في ظروف وأوضاع استثنائية تتطلب الكثير من تدابير الحماية والوقاية.

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