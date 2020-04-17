الصين تُعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، الجمعة، عن نحو 1300 وفاة إضافية بـ«كوفيد-19» في ووهان بؤرة تفشي الوباء، بعد مراجعتها لأعداد الموتى للاشتباه في سوء تقدير في حصيلتها الأولية لضحايا الوباء الذي أدى أيضاً إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق في الربع الأول من العام في البلاد.

وشكّلت إعادة مراجعة أعداد الضحايا من جانب بلدية ووهان مفاجأة، مع إحصائها 1290 وفاةً إضافية. ويرفع هذا التعداد الجديد في عدد الوفيات في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم إلى 4632 حالة. وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وضعوا تحت الحجر أواخر يناير/كانون الثاني، أن بعض المرضى توفوا في بيوتهم في ذروة تفشي الوباء فيها لاستحالة توجههم إلى المستشفيات؛ لذلك، لم يجر تضمنيهم في الإحصاءات الرسمية التي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الذين توفوا في المستشفى. وترفع الإحصاءات الجديدة حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة 50% إلى 3869. وفي هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات أيضاً، لكن بمقدار 325 فقط ليصبح 50 ألفاً و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين. وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين الثمانين ألفاً.

شكوك حول مصدر الفيروس

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وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراراً بإدارة بكين للوباء. بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن هناك فجوات بشأن إدارة الصين للأزمة، مضيفاً لصحيفة «فاينناشل تايمز»: إن من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها. وتتوالى النظريات والاتهامات من جانب بعض الدول الغربية حيال المعلومات التي قدمتها بكين حول أصل الفيروس. وتطرح تساؤلات عما إذا كان الفيروس قد ظهر فعلاً وسط سوق في ووهان تباع فيه الحيوانات البرية وهي حيّة؟ أم أن الفيروس انتشر نتيجة قيام مختبر صيني باختبارات لا تحترم معايير السلامة حول فيروسات «كورونا» على الخفافيش؟ وفي ظل هذه الاتهامات، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تسجل بلاده 28 ألف إصابة بالفيروس، للدفاع عن بكين وحيداً، معتبراً الخميس، أن تلك الاتهامات «تأتي بنتائج عكسية».

الصين تدافع عن نفسها

من جهتها، قالت الصين عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان الجمعة، إنه لم يحدث مطلقاً أي تعتيم بشأن تفشي فيروس:كورونا: في الصين مضيفاً: إن الحكومة لا تسمح بذلك.

وقال للصحفيين في إفادة يومية: إن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفاً: إن المراجعة ممارسة عالمية شائعة. وأضاف رداً على تصريحات ماكرون: إنه من الضروري أن تتحد كل الدول؛ لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد «كوفيد-19».