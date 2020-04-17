وفاة الممثل الهوليوودي براين دينيهي عن 81 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل الهوليوودي براين دينيهي الذي عرف خصوصاً بدوره قائد الشرطة في فيلم «رامبو» من بطولة سيلفستر ستالون عن عمر ناهز الـ81 عاماً لأسباب طبيعية، وفق ما أعلن وكيل أعماله الخميس.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي المتخصص في الأدوار الثانوية وفي الأغلب يؤدي دور الشرير، «روميو وجولييت» ومسلسل «داينستي» و«دالاس» وأخيراً «بلاك ليست».

وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضاً ممثلاً مسرحياً، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي «توني أووردز»، أبرز الجوائز المسرحية في الولايات المتحدة. وقد مثل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو في عام 2008 في فيلم «رايتشس كيل».

وقال وكيل أعماله لـ«فرانس برس»، إن الممثل توفي الخميس، في منزله في ولاية كونيتيكت لأسباب طبيعية لا علاقة لها بفيروس «كورونا» المستجد. وكتبت ابنته الممثلة إليزابيث على «تويتر»: كان أباً وجداً فخوراً ومخلصاً وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته وأصدقاؤه الكثر.