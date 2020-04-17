شكرا لقرائتكم خبر عن مُسن بريطاني يجمع 22 مليون دولار في عيد ميلاده الـ 99 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمع الكابتن توم مور البالغ من العمر99 عاماً، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا، ما يربو على 17.4 مليون جنيه إسترليني ما يعادل (22 مليون دولار)، لدعم الخدمات الصحية من خلال السير حول حديقته، ما أدى لمطالبات بتكريمه من الملكة إليزابيث. واستكمل مور السير 100 مرة حول حديقته الخميس، باستخدام مشاية لمساعدته. وكان الكابتن المتقاعد بالجيش البريطاني يسعى في البداية لجمع ألف جنيه إسترليني باستكمال هذا التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 إبريل/ نيسان الجاري. لكنه أسر ألباب الشعب الخاضع لإجراءات عزل عام وتدفقت التبرعات عليه من أنحاء العالم. وقال مور إن جولات سيره مستوحاة من الرعاية التي تلقاها من هيئة الصحة الوطنية عندما تعرض لكسر في الفخذ ثم عندما خضع لعلاج من السرطان.

ووصف الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث، المسن البريطاني بأنه «أسطورة حقيقية»، وقال في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أسطورة حقيقية، ما أعجبني أيضا هو أنه من قدامى المحاربين وعمره 99 عاماً، عاش طويلاً ولديه خبرة كبيرة ومن الرائع أن يستمد الجميع الإلهام من قصته وعزمه.

من جانبه قال جرانت شابس وزير النقل:إنه بطل قومي بالتأكيد، يا له من رجل قوي الشكيمة. إنه بطل بريطاني بحق واعتقد أنه يعطي الناس بارقة أمل. ورداً على سؤال بشأن ما إن كان ينبغي أن يلقى مور تكريماً من الملكة إليزابيث لمبادرته قال شابس: لا أريد أن استبق قائمة الشرف الخاصة بجلالتها لكن من الواضح تماما أن هذا الرجل كان طوق نجاة للشعب في هذه ا