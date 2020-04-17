شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الألمانية: «كورونا» تحت السيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الصحة الألمانية ينز شبان أن بلاده تمكنت من السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث انخفضت معدلات الإصابات والوفيات. وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية، أن كل مصاب بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق. وأشارت البيانات الصادرة الخميس، عن «معهد روبرت كوخ»، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بـ«كوفيد-19» بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.
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