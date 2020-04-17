فلسطين: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 307 حالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق، ليبلغ إجمالي الإصابات 307 في جميع المحافظات، و95 داخل مدينة القدس.
وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ أوضحت وزيرة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن الـ12 إصابة الجديدة تم تسجيلها لعمال ومخالطيهم في يطا بالخليل، ومن خربثا المصباح، وبيت لقيا بمحافظة رام الله، ومن كفر راعي بمحافظة جنين، ومن بلدتي كفر عقب، وقطنة بالقدس.
وأكدت الكيلة أنه تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا من مستشفى هوجو تشافيز بترمسعيا وفندق الكرمل برام الله.
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