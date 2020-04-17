المغرب: تسجيل 245 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 2528

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 2528 حالة. وبحسب وكالة "أ ش أ"، أوضحت وازارة الصحة - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.. لافتة إلى أن عدد الوفيات وصل الى 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273، بزيادة 24 حالة جديدة.

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