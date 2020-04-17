شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 245 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحصيلة الوفيات 133 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2528 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات ناهز 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273 حالة، بزيادة 24 حالة جديدة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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