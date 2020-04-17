شكرا لقرائتكم خبر عن طائرتان عسكريتان جزائريتان تصل مطار هوارى بومدين محملة بمعدات طبية من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت بمطار هوارى بومدين الدولى، اليوم الجمعة، طائرتى النقل العسكريتين من نوع IL-76 التابعة للقوات الجوية الجزائرية، واللتان قامتا بنقل الشحنة الثالثة من المعدات الطبية التى تم اقتناؤها من الصين، بحمولة 36 طنا.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية ان عمليات نقل المعدات الطبية على متن طائرات النقل العسكرية ستتواصل، وهذا ما يدل على الجاهزية الدائمة والمستمرة لوحدات الجيش الجزائرى فى تأدية هاته المهام النبيلة، إضافة إلى المهام العملياتية الأخرى.

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وزارة الصحة فى الجزائر أعلنت عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 108 إصابات خلال 24 ساعة.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 2160 حالة إصابة ، و336 حالة وفاة.

وأمس قال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 90 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 708 حالات .. مشيرا إلى أن هناك 26 ولاية لم تسجل إصابات اليوم، مضيفا أن 3213 مصابا تخضع للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.