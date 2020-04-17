ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" في 3 دول عربية

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب ولبنان وليبيا، وفق إحصائيات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيلها 3 وفيات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 133، إضافة إلى 245 إصابة ترفع العدد الكلي إلى 2582.

وقالت الوزارة في الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 273، بعد تماثل 24 حالة للشفاء.

من جانبها أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، ارتفاع إصابات الفيروس إلى 668، إثر تسجيل 5 حالات.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، إن 1070 فحصا جديدا، أثبت وجود 5 إصابات فقط.

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وأوضحت أنه لم يسجل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 21.

فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 49.

وقال المركز في بيان، في ساعة متاخرة مساء الخميس: "المختبر المرجعي التابع له، استلم 65 عينة وكانت نتائج 64 منها سالبة وواحدة موجبة (مصابة)".

وبهذه الإصابة يرتفع عدد المصابين إلى 49، والمتعافين إلى 11، فضلا عن حالة وفاة، حسب بيانات المركز الوطني.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و193 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 555 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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