كورونا.. ارتفاع إصابات المواطنين العرب بإسرائيل إلى 505

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
ارتفعت الجمعة، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بين أوساط المواطنين العرب في إسرائيل إلى 505، وفق إحصاءات غير رسمية.
وقالت الهيئة العربية للطوارئ (غير رسمية) في تصريح مكتوب حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه في الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس في المدن والبلدات العربية ليرتفع الإجمالي إلى 505.
ويمثل المواطنون العرب 20% من عدد سكان إسرائيل الذي يبلغ نحو 9 ملايين نسمة.
واستنادا إلى الهيئة العربية للطوارئ فإن مدينة أم الفحم (شمال) احتلت المرتبة الأولى بـ (55) إصابة، تلتها دير الأسد (شمال) بـ(45)، ثم جسر الزرقاء (شمال) بتسجيل (37) إصابة فيما سجلت رهط (جنوب) (36) حالة، ودبورية (شمال) (28) إصابة.
وتتوزع باقي الإصابات على عشرات البلدات العربية.
ولا تشمل المعطيات التي تنشرها الهيئة العربية للطوارئ المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة وغيرها من المدن.
والخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 12855، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148 نتيجة الإصابة بالفيروس.
وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 553 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.
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