ليبيا.. "استشهاد" طبيب بقذيفة لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، "استشهاد" طبيب إثر استهدافه بقذيفة من قبل ميليشات خليفة حفتر جنوبي طرابلس.
جاء ذلك في بيان عبر فيسبوك نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
وذكر البيان أن "دكتور جراحة المخ والأعصاب عبد المنعم بوغفّة استشهد بعد سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات حفتر الإرهابية استهدفته وهو في طريقه لتفقد منزله في منطقة عين زارة، قبل أن يتوجه إلى مناوبته بالمستشفى الجامعي بطرابلس".
ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".
وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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