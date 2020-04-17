كورونا.. ارتفاع الإصابات في عمان وفلسطين

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان وفلسطين بعد تسجيل 50 و12 إصابة لكل منهما على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية على موقعها في "تويتر"، تسجيل 50 إصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1169‎.

وأفادت الوزارة أنه من بين الإصابات 26 حالة لمواطنين، و24 لوافدين.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 307.

وقالت مي كيلة وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 307".

Advertisements

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن 8 مصابين تعافوا، ليرفع العدد إلى 69".

وأشارت أن الحصيلة السابقة، لا تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك، مشيرة إلى أن المعطيات تفيد بوجود 95 إصابة.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 553 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.