ليبيا.. "حفتر" يجدد قصفه لمناطق مدنية بطرابلس

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، أن مليشيا حفتر استهدفت مجددا مناطق مدنية في العاصمة طرابلس بـ"صواريخ غراد".

جاء ذلك حسب بيان لقوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته الرسمية، بـ"فيسبوك".

وقال البيان: "مليشيات حفتر أطلقت صواريخ غراد على منازل المواطنين بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس".

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وأضاف: "النار اندلعت بأحد منازل المدنيين، دون سقوط ضحايا، حتى صباح الجمعة".

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

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