العراق.. حزب كردي يطالب بانسحاب "بي كاكا" الإرهابي من الشمال

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

طالب حزب الاتحاد الوطني، في إقليم كردستان شمالي العراق، بضرورة انسحاب تنظيم "بي كاكا" الإرهابي من مناطق نفوذه بالإقليم، وتوكيل مهمة حفظ الأمن إلى قوات الأسايش (الأمن الداخلي) التابعة له.

وقال حزب الاتحاد في بيان، صدر ليل الخميس/الجمعة: "يتوجب على بي كاكا الابتعاد عن منطقة زيني ورتي في السليمانية من أجل حفظ الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين".

كما طالب الحزب، رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بـ"إصدار قرار فوري بسحب البيشمركة المستقدمة إلى منطقة زيني ورتي بناءً على طلب أبناء المنطقة وتسليم الأوضاع الأمنية إلى الأسايش".

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وتتولى قوات الأسايش التي تضم غالبية عناصرها من الاتحاد الوطني الكردستاني، إدارة الملف الأمني لمحافظتي حلبجة والسليمانية، فيما تتولى قوات البيشمركة التي تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم بالإقليم) إدارة الملف الأمني لمحافظتي أربيل ودهوك.‎

وأوضح البيان: "من منظور الشعور بالمسؤولية وحساسية الأوضاع الراهنة قام الاتحاد الوطني بضبط النفس على خلفية استقدام قوات البيشمركة إلى المنطقة بذريعة فرض التجوال لمواجهة فيروس كورونا".

وأوجد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، لنفسه موطئ قدم في قضاء سنجار شمالي العراق، عند اجتياح "داعش" للمنطقة صيف 2014، لكن لا يزال مُسلحوه ينتشرون في المنطقة رغم مطالب تركية متكررة من السلطات المحلية بضرورة انسحابه.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.