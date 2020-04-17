عُمان تعلن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً. وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات. انشر الخبر :

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