هبوط حاد للخام الأمريكي في أدنى سعر له منذ 18 عام

هوى سعر برميل الخام الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة إلى ما دون مستوى 19 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ 18 عام .
وتم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط ” عند مستوى 19.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.28% عن سعر التسوية السابق .
كما هبط الخام الأمريكي إلى 18.96 دولار للبرميل، مسجلاً أدنى سعر ، فيما صعد مزيج “برنت ” بنسبة 0.86% فقط ليسجل 28.07 دولار للبرميل .
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