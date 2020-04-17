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هبوط حاد للخام الأمريكي في أدنى سعر له منذ 18 عام

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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هوى سعر برميل الخام الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة إلى ما دون مستوى 19 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ 18 عام .

وتم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط ” عند مستوى 19.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.28% عن سعر التسوية السابق .

كما هبط الخام الأمريكي إلى 18.96 دولار للبرميل، مسجلاً أدنى سعر ، فيما صعد مزيج “برنت ” بنسبة 0.86% فقط ليسجل 28.07 دولار للبرميل .

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