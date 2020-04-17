تحذيرات من عقار «هيدروكسي» لعلاج كورونا

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كشف وفاة سيدة ستينية أمريكية، مصابة بالوباء الآثار الجانبية لعقاري “هيدروكسي كلوروكين” و”أزيثروميسين”، بعد ان تناولتهما دون ان تخضع لإختبارات تتعلق بوجود مشاكل بالقلب.
وأعطيت المريضة العقاقير مطلع شهر أبريل من قبل طبيبها العام بعد أن أبلغت عن سعال حاد وحمى وضيق في التنفس، وهي من أعراض فيروس كورونا الجديد.
وقال صهرها بان السيدة لم تخضع للكشف عن الوباء، وبالتالي تلقت الدواء من طبيبها عبر الهاتف ولم يقيمها شخصيا، ولم تخضع لفحص القلب أو نحذيرها من الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، مردفا تم تسليمها الأدوية مثل كيس الكعك.
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