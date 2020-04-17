المرور : تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تصريح التنقل خلال فترة منع التجول، خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه.
وأكدت أن حمل التصريح إلزامي أثناء فترة منع التجول، لافتة إلى أن عدم حمله يعرض الشخص للمساءلة.
ونشرت إدارة المرور، مقطع فيديو توعوياً للتأكيد على أن تصريح التنقل الخاص بقائد المركبة لا يشمل مرافقيه، ويعرّض المخالفين للمساءلة.
وكانت الإدارة قد وجهت قائدي المركبات المستثناة من قرار منع التجول بضرورة التقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجل الأمن عند الوصول إلى نقاط التفتيش الأمنية على الطرق.
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