الجدعان: مُستعدون لتقديم مزيد من الدعم الاقتصادي

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المُكلف محمد الجدعان، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.

وقال الجدعان خلال الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.

وتوقع وزير المالية أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه “سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية”، مشدداً على ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع.