شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تحرير الفاو.. رغد صدام حسين: كل عام وعراقنا حر وتزاح هذه الغمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، الشعب العراقى بالذكرى 32 لتحرير مدينة الفاو، التى تقع فى شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة المطلة على الخليج العربى، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية، التى نفذها الجيش العراقى يوم 17 أبريل عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.

وكتبت رغد، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وعراقنا حر كفاونا الجميلة، نحتفل بانتصاراتنا على أرضنا الطاهرة بإذن الله، وتزاح هذه الغمة بكل ما فيها من سلبيات، كل عام والفاو والعراق بخير".



رغد صدام حسين

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقطع فيديو للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن فيروس كورونا، ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل، حيث اعتبره الكثير فيديو حقيقى وصحيح، إلا أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، نفت حقيقة الفيديو.

Advertisements

وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

وأوضحت رغد صدام حسين، أن "الشخص الذى نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

ويظهر الرئيس العراقى الراحل فى الفيديو المزعوم، وهو يرأس اجتماعا لعسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد.