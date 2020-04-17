شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، والتى تنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد السلمى - فى بيان اليوم /الجمعة/ بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، والذى يحل فى 17 أبريل من كل عام - أن المعاناة التى يعيشها آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، فى سجون الاحتلال تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد الإعلان عن عدد من الإصابات بين صفوفهم، وهو ما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد على حقوق الأسرى فى زمن انتشار الأوبئة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين.

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ودعا المجتمع الدولى الى توفير الحماية اللازمة والضرورية للأسرى الفلسطينيين فى هذه الظروف الصعبة، محملًا الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين بعد إصابة بعضهم بفيروس كورونا، فى الوقت الذى تتجاهل فيه سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى وتواصل إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية.



وحث السلمى المنظمات والهيئات الدولية كافة على إعلان تضامنها التام مع الأسرى الفلسطينيين وإيصال معاناتهم إلى جميع دول العالم، وفضح الانتهاكات الإنسانية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى عبر جميع الوسائل المتاحة.



ووجه رئيس البرلمان العربى بهذه المناسبة أسمى آيات الإعزاز والتقدير والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثمَّن عالياً صمودهم فى معركتهم من أجل نيل حريتهم وحرية شعبهم، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.