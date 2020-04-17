"جوجل بلاي" يضيف قسمًا جديدًا مخصصًا لمحتوى الأطفال

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

أضافت شركة جوجل الأمريكية قسمًا جديدًا إلى متجرها "جوجل بلاي" مخصصًا لمحتوى الأطفال، وذلك تسهيلا للبحث عن التطبيقات الملائمة للأطفال، والتي تتطلب الكثير من العناء من حيث اختيار الكلمات المفتاحية، أو البحث بين عشرات التطبيقات لاختيار الملائم.

وقالت "جوجل" في منشور لها عبر مدونتها: "لقد سمعنا من الآباء أنه من الصعب البحث في كل المحتوى الموجود للأطفال، واليوم نحن نسهل على الآباء العثور على الأشياء الجيدة، من خلال علامة تبويب جديدة للأطفال على جوجل بلاي مليئة بالتطبيقات المعتمدة من المعلمين والتي تثري وتسلي في الوقت ذاته".

وأضافت "جوجل": "نظرًا لأن الوقت مبكر، فقد لا ترى بعض تطبيقاتك المفضلة هناك حتى الآن، ولكننا سنضيف محتوى جديدًا في أسرع وقت ممكن".

Advertisements

كانت الشركة الأمريكية تعتزم إطلاق القسم الجديد في وقت لاحق من العام الجاري، لكن بسبب حظر التجول المطبق في معظم دول العالم، أصبح المزيد من الأطفال يقضون وقتًا أطول على الأجهزة الذكية، فكانت الاستجابة بإطلاقه الآن.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، تعاونت الشركة في قسم الأطفال الجديد مع خبراء أكاديميين ومعلمين من الولايات المتحدة، وأوضحت الشركة أن التطبيقات تُقيَّم بناءً على عوامل، مثل ملاءمة العمر، وجودة التجربة، وفي قائمة التطبيق، ستُضاف معلومات توضح سبب تصنيف التطبيق بدرجة عالية؛ لمساعدة الآباء في تحديد ما إذا كان التطبيق مناسبًا لأطفالهم.

ويتوفر الآن ما يقارب ألف تطبيق، على أن تضيف "جوجل" المزيد من التطبيقات في وقت لاحق، وسيتم عرضها في القسم بحسب العمر الملائم لمستخدم التطبيق.

جدير بالذكر أن "جوجل" ستطلق قسم الأطفال الجديد في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إطلاقه في جميع دول العالم خلال الأشهر المقبلة.