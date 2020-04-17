شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض إجراءات مشددة لدخول السفن الغذائية إلى موانئها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية تعميما على الموانئ الكويتية بفرض إجراءات مشددة على دخول السفن الغذائية إلى البلاد؛ وذلك ضمن مساعى الحكومة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونص التعميم على تخصيص فرق عمل للصعود على متن السفن التجارية لفحص أطقمها، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس، بالإضافة إلى منع دخول السفن الخشبية، والسماح فقط بدخول السفن الحديدية.



كما نص التعميم على بقاء البحارة على ظهر السفينة، وعدم السماح بنزولهم على أرض الميناء، على أن تتم عملية نقل البضائع من السفن بواسطة الآليات والرافعات، فضلا عن عدم خلط البضائع فى حاويات مشتركة، بحيث تكون اللحوم والأسماك الطازجة فى حاويات مغلقة مبردة ومنفصلة، وكذلك الخضراوات فى حاوية أخرى منفصلة ومبردة، على أن تكون المواد الغذائية الأخرى غير المبردة فى حاويات منفصلة.



وتضمنت الإجراءات الجديدة، ضرورة تطهير الحاويات فور وصولها الى أرض الكويت من خلال استعمال المطهرات المعتمدة، مثل ثانى أكسيد الكلور، وهيبوكلورس أسيد، وصوديوم هيبوكلوريت.