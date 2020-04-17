رئيس تونس وأمير قطر يبحثان سبل مكافحة "كورونا"

تونس - الدوحة/ الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسبل الوقاية منها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سعيد مع الشيخ تميم، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس الرسمية، مساء الخميس.

وأفادت الوكالة أن "الزعيمين تباحثا خلال الاتصال العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات وسبل دعمها".

وأضافت أن "سعيد حرص على الاطمئنان على الأوضاع في قطر في ظل هذه الجائحة العالمية".

وأوضحت أن "أمير قطر عبر عن حرصه أيضا على دعم تونس ومعاضدة جهودها في محاصرة هذه الجائحة".

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وجدد الشيخ تميم الذي زار تونس نهاية فبراير/ شباط الماضي، دعوته لسعيد لزيارة قطر.

وحتى مساء الخميس، سجلت تونس 822 إصابة بكورونا بينها 37 وفاة، بينما سجلت قطر 4103 إصابات منها 7 وفيات.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن "الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، وعددا من القضايا الإقليمية".

كما تم خلال الاتصال "مناقشة سبل مكافحة وباء فيروس كورونا والوقاية منه للحد من انتشاره".

جاء الاتصال بالتزامن مع اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب خلاله استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة كورونا.

ومنذ بداية أزمة الفيروس عالميا، قدمت قطر مساعدات طبية لدول عديدة شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.