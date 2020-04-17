طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ طلعات استطلاعية متتالية في سماء العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية حلقت في سماء النبطية وقرى وبلدات إقليم التفاح على علو متوسط، كما حلقت فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض، بالإضافة إلى قرى وبلدات مرجعيون على علو منخفض.
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