دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم كشفت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ طلعات استطلاعية متتالية في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. وأفادت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية حلقت في سماء النبطية وقرى وبلدات إقليم التفاح على علو متوسط، كما حلقت فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل على علو منخفض، بالإضافة إلى قرى وبلدات مرجعيون على علو منخفض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات حربية إسرائيلية تحلق في سماء بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.